الكويت: 1.3 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة بـ2015

كشف مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت الدكتور مشعل الجابر، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن استقطاب الكويت 400 مليون دينار من الاستثمارات المباشرة خلال نحو عام.

ويعقد اليوم ملتقى الكويت للاستثمار، حيث تجتمع لأول مرة نحو 300 شركة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي بجانب 15 جهة حكومية، وذلك بهدف تعريف المستثمرين بقانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت والمزايا والتسهيلات التي تمنحها الكويت للمستثمر الأجنبي.

وأضاف الجابر "هيئة الاستثمار تساعد الأجانب على تملك 100% من الشركات في الكويت، وهي متواجدة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في الكويت، وهي إحدى الخيارات المتاحة للاستفادة من المزايا، وكل القطاعات متاحة أمام المستثمرين الأجانب إلا في 10 قطاعات فقط تتعلق بالموارد الطبيعية والأمن".

ولفت الجابر إلى أن دولة الكويت في طريقها لجلب مزيد من الاستثمارات المباشرة، وقد كانت المؤشرات إيجابية وبداية من 2015 نجحنا في جذب أكثر من 400 مليون دينار، أو ما يعادل 1.3 مليار دولار.