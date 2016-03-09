الصبيح: الكويت لم تقلص أي مشاريع في الخطة التنموية

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في الكويت، هند الصبيح، عدم تقليص أي مشاريع رأسمالية في الخطة التنموية للبلاد، وذلك رغم انخفاض أسعار النفط.

وأشارت في مقابلة مع "العربية" إلى أن قيمة مشاريع الخطة السنوية تصل إلى 6.6 مليار دينار كويتي، وأن الخطة مقبلة على نهاية السنة الأولى لها حيث تمت مباشرة العمل في غالبية المشاريع، وتم توقيع العقود الخاصة بأكثر من 90% منها، فيما تعكف الحكومة الكويتية حالياً على حل بعض المعوقات المرتبطة ببعض المشاريع.

وكشفت الصبيح أن الكويت رصدت 8 مليارات دينار للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، في الوقت الذي تطمح فيه لأن تصل حصة القطاع الخاص إلى 41%، خاصة أن وثيقة الإصلاح الاقتصادي ركزت على هذه الشراكة، التي من المنتظر أن تسرع من وتيرتها القوانين والتشريعات المتوقع اعتمادها.