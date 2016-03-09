الموسى: خفض تصنيف بنوك الخليج يرفع كلفة اقتراضها

اعتبر رئيس البنك التجاري الكويتي، علي الموسى، أن "خفض التصنيف سيؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض على البنوك". وكانت وكالة موديز وضعت تصنيف 25 بنكا خليجيا قيد المراجعة.

وقال الموسى في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار في الكويت، الذي يهدف لتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد، إن البنك التجاري الكويتي، حصل على تفويض لإصدار سندات لكننا لسنا بحاجة الآن لإصدارها.

وأشار إلى أن "المنافسة اشتدت على جذب الودائع الحكومية فارتفعت أسعار الفائدة" داعيا الحكومة إلى توفير أدوات مالية استثمارية للبنوك.

وأعلن عزم البنك رفع "نسبة المخصصات الاحترازية، حيث سنكون أكثر حذرا مشيرا إلى أن نسبة القروض المتعثرة لدى التجاري الكويتي أقل من 1%".