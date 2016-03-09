البحر: 1.3% القروض غير المنتظمة لدى الوطني

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر إن "معدل القروض غير منتظمة السداد لدى بنك الكويت الوطني يبلغ 1.3%".

واعتبرت البحر في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش معرض الكويت للاستثمار، قرار وكالات التصنيف بمراجعة التصنيف بعد هبوط أسعار النفط يشمل كل دول الخليج بما فيها البنوك، وبالتالي التصنيف الفردي لبنك الكويت الوطني لن يتأثر.

واستدركت بقولها: "ننتظر مراجعة التصنيف ولن يخفض تصنيف البنك الوطني"، معربة عن تريث البنك وترقبه قبل اصدار أي سندات جديدة في أسواق الدين العالمية.

ونفت وجود تأثير سلبي لتراجع أسعار النفط على أداء البنوك الكويتية، خاصة نسبة تعثر القروض.