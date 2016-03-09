هيئة الجبيل: "رأس الخير" مع أرامكو من المشاريع العملاقة

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن ثنيان، إن مشروع رأس الخير مع شركة "أرامكو" يعتبر من المشاريع العملاقة.

وأضاف بن ثنيان على هامش فعاليات "منتدى الصناعات التحويلية" الذي عُقد في مدينة الجبيل الصناعية، أن الهيئة الملكية في رأس الخير تعمل على البنية التحتية وتزويد مشاريع الصناعات الأساسية ما تحتاجه من خدمات.

وبموجب المذكرة ستقوم أرامكو السعودية بإنشاء مجمع الصناعات البحرية على أن تقوم الهيئة الملكية بتوفير الطاقة الكهربائية والمنافع اللازمة للمجمع.

كما ستعمل أرامكو السعودية على توفير الأراضي المخصصة للصناعات المساندة لمجمع الصناعات البحرية.

وستقوم الهيئة الملكية بإنشاء البنية التحتية لهذه الأراضي المخصصة للصناعات المساندة للمجمع، وتخطط أرامكو السعودية لتطوير برنامج تدريبي متكامل للشباب السعوديين يؤهلهم للعمل في مجمع الصناعات والخدمات البحرية.