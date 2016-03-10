الكويت تتجه لخصخصة 4 أجزاء من قطاع الاتصالات

كشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، سالم الأذينة، عن نية الحكومة خصخصة أربعة أجزاء من قطاع الاتصالات، من بينها البنية التحتية وخدمة الهاتف الثابت.

وتحدث الأذينة في مقابلة مع "العربية" عن وجود خطة لتوحيد أبراج الاتصالات بين جميع الشركات العاملة في الكويت، من خلال إنشاء شركة أو عدة شركات متخصصة.

وأشار إلى أن الحكومة تطمح حالياً لتحويل الكويت إلى مركز نقل للمعلومات على مستوى العالم، عبر مشروع وطني طموح لإنشاء كابل بري عالمي لنقل المعلومات بين الشرق والغرب، كرديف لحركة الاتصالات عبر الكابلات البحرية في حال تعرضها لأي عطب.