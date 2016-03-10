"الكويت للتنمية" ملتزم بـ250 مليون دولار منحاً وقروضاً

أكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، عبدالوهاب البدر، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش ملتقى الكويت للاستثمار، عدم تأثر مشاريع الصندوق بانخفاض أسعار النفط، كونها لا تلجأ لأي أموال حكومية لتمويل مشاريعها.

وأشار البدر إلى أن مشاريع الصندوق الكويتي للتنمية مستمرة كما هي رغم انخفاض أسعار النفط.

وأوضح البدر "أن المشاريع مستمرة دون انخفاض ودون تأثير، نعلم أن تراجع النفط مؤلم ومؤثر إلا أنه ليس له أي تأثير مباشر يذكر على مشاريع الصندوق، وفي عام 1990 استكمل الصندوق مشاريعه ولم يكن هناك إنتاج أي برميل نفط".

وأوضح أن التزامات الصندوق تتضمن منحا وقروضا بنحو 250 مليون دولار سنويا.