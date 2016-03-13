كامكو: سندات الكويت ستلقى طلبا عالميا إذا طرحت بالدولار

قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو، وهي الذراع الاستثمارية لـ"كيبكو"، فيصل صرخوه، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الكويت تتمتع بتصنيف قوي سيجعل إصداراتها المرتقبة من السندات تلقى إقبالا من المستثمرين العالميين.

وأضاف صرخوه أن إصدارات الكويت ستحظى بإقبال أكبر إذا طُرحت بالدولار، حيث إن غالبية إصدارات البنوك حاليا هي بالدينار الكويتي وقد تمت تغطيتها محليا.

وقال صرخوه "المستثمرون العالميون يفضلون إصدارات السندات بالدولار". وتوقع أن تشهد الإصدارات الحكومية للكويت مزيدا من الطلب لعدم وجود إصدارات سابقة.

وأوضح رئيس كامكو أن إصدارات السندات جاءت من البنوك لتعزيز الكفاءة المالية، مشيراً إلى أن سوق السندات تأثرت بتغييرات أسعار الفائدة عالميا.