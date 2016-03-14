تقييمات مليارية للشركات الناشئة رغم الظروف الاقتصادية

قال نبيل النور برهانو رئيس شركة Graphene Ventures، التي تأسست في "سيليكون فالي" في 2015، إن هناك عوامل رئيسية توضح إمكانات شركة ناشئة ما، والتقييم الذي تم بناؤها على أساسه.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أنه عادة ما يتم النظر إلى مستويات النمو ومسار الشركة للحصول على الأرباح، مشيراً إلى أن التقييم المالي يكتسي أهمية، لكنه لا يمثل الجزء الأكبر من عملية التحليل، عكس الجانب الفني الذي يعد الأهم لأنه يوضح مستقبل الشركة وحجم المنافسة في القطاع ككل وولاء المستخدمين.

ويتزايد عدد الشركات الناشئة التي تحصل على تقييمات لا تستطيع تحويلها إلى عوائد ملموسة، ما ينبئ بفقاعة جديدة سببها شركات التكنولوجيا.

حول ذلك، قال برهانو إن تلك الشركات تقوم بتقييم نفسها على أساس الإمكانات المستقبلية، وليس على أساس العوائد المحققة، لكن الصعوبات تبدأ عند محاولة شركة ما الحصول على التمويل، وحينما تعجز عن نقل قيمة مضافة تتناسب والتقييم الذي حصلت عليه.