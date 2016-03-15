أكوا باور تدشن محطة بـ328 مليون دولار في جنوب أفريقيا

قال ثامر الشرهان العضو المنتدب لدى شركة أكواباور، إن الشركة دشنت محطة طاقة شمسية باستثمار 328 مليون دولار في جنوب أفريقيا.

ووصف الشرهان بتصريحات بالهاتف مع قناة "العربية" المشروع بأنه " أكبر استثمار للسعودية في جنوب افريقيا" موضحا أن لدى الشركة ثلاثة مشاريع أخرى بقيمة 35 مليار راند في الطريق مع شركاء استراتيجيين وهم صندوق التقاعد والذراع الاستثماري لوزارة الطاقة في جنوب أفريقيا.

ويتضمن العقد الحالي تشغيل المحطة والصيانة عن طريق "أكوا باور" عبر شركتها التابعة إلى جانب شريك محلي. ويمتد عقد تشغيل المحطة إلى 20 سنة مقبلة.

واوضح الشرهان ان هذه المشاريع تكون مبنية على مشاركة المخاطر بين الشركاء، مشيرا إلى معدل ربحية يفوق 10 % على رأس المال.