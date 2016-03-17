هيرمس: لا خسائر جراء التخارج من بنك الاعتماد اللبناني

قالت رئيس المجموعة المالية هيرمس القابضة الدكتورة منى ذو الفقار، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن صفقة تخارج المجموعة من بنك الاعتماد اللبناني لا يترتب عليها أي خسائر.

وكان مجلس إدارة المجموعة المالية هيرمس قد وافق على التخارج من بنك الاعتماد اللبناني، والذي تمتلك فيه هيرميس 65%.

وكانت هيرمس قد اشترت حصة في بنك الاعتماد اللبناني بنحو 532 مليون دولار، فيما تصل قيمة صفقة التخارج حاليا نحو 490 مليون دولار.

وقالت ذو الفقار "التقييم يحسب بطرق مختلفة، وتقييمنا أن إتمام الصفقة على سعر 1.2 ضعف القيمة الدفترية يجعلها صفقة مميزة في إطار الظروف التي تمر بها المنطقة، ولا يترتب عليها مثل هذه الخسارة".

وقالت ذو الفقار إن الشركة بانتظار موافقة مصرف لبنان المركزي لإتمام عملية البيع بسعر 33 دولاراً للسهم بقيمة إجمالية تبلغ نحو 310 ملايين دولار، وذلك في موعد أقصاه 30 يونيو القادم.

وأشارت ذو الفقار إلى أنه وفقا للاستراتيجية الجديدة فلدينا أنشطة أخرى للتوسع في بنوك الاستثمار، وتوجد خطط لاستخدام حصيلة هذا التخارج لتنفيذ عدد من الاستثمارات أعلن عن بعضها، ومن بينها الاستحواذ على شركة تمويل متناهي الصغر، وتشكيل إدارة جديدة للتمويل غير المصرفي، بالإضافة إلى مشروعات أخرى ستعلن عنها هيرمس.

وحول هوية المشترين قالت ذو الفقار هم مجموعة مستثمرين عرب، ووفقا للإجراءات فإنه لا يجوز شراء أي بنك إلا بعد موافقة المركزي اللبناني والصفقة معلقة لموافقة مصرف لبنان المركزي، وبنك الاستثمار المملوك لبنك الاعتماد اللبناني هو المستشار والمكلف لإتمام هذه الصفقة وهو على علاقة طيبة بمصرف لبنان المركزي.

وبحسب هيرمس فقد تم الاتفاق مع المستثمرين الذين سيشترون الحصة على بيعهم الحصة المتبقية وهي 25%، والتي تملكها هيرميس بطريقة غير مباشرة بالسعر نفسه، متوقعة الانتهاء من عملية البيع قبل نهاية مايو من العام المقبل.