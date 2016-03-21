أبا الخيل: "تريد كي" في لجنة المشاريع الصغيرة بالـG20

انضمت شركة "تريد كي" Tradekey.com السعودية، إلى لجنة تطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم والتابعة لمجموعة العشرين في خطوة تواكب الاهتمام بهذا النوع من المشاريع في المملكة.

وحظي هذا النوع من الشركات خلال اجتماع مجموعة العشرين G20 الأخير في تركيا، نشاطا ملحوظا وسط التركيز على الدور الذي من الممكن أن تلعبه هذه الشركات في دعم الاقتصاد.

وقال مؤسس شركة "تريد كي" وليد أبا الخيل في مقابلة مع قناة "العربية" إن الشركة استملت دعوة من منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة "أونكتاد" للانضمام إلى لجنة دولية مختصة بتسهيل أعمال التجارة حول العام باستخدام التكنولوجيا، للاستفادة من خبرات شركة "تريد كي" في عمليات التجارة الدولية.

واعتبر أن السوق بات مفتوحا بسبب تطور التكنولوجيا في أكثر من 240 سوقا في العالم، داعيا أصحاب المشاريع إلى عدم التركيز في مبادراتهم على السوق المحلية في بلادهم، وإلى الاستفادة من الأسواق الخارجية بما أن التكنولوجيا توفر تسهيلات في هذا المجال.

وقال إن السعودية توفر دعما كبيرا للمنشآت المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى إنشاء هيئة معنية بالمشاريع المتوسطة والصغيرة في وزارة التجارة السعودية، وهذه خطوة إيجابية تجسد المزيد من الدعم المقبل لهذه المشاريع.