كيف تمول مشروعك عبر منصات التمويل الجماعي؟

مع اتجاه البنوك لتقليص تعرضها لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، برزت في السنوات الأخيرة قنوات تمويلية جديدة تهدف إلى تأمين الأموال لرواد الأعمال، وسد الفجوة التمويلية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تصل إلى 260 مليار دولار في الشرق الأوسط.

وتعد شركات رأس المال المخاطر (أو Venture Capital) إحدى القنوات التمويلية البديلة. وبعد النجاح الذي لاقته عالميا، شهد العالم نشوء عدة منصات لحشد التمويل، أو crowdfunding في الشرق الأوسط.

ويقول ناصر السعيدي، رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه للاستشارات، إن لدى منصات التمويل الجماعي عدة أنواع حين تكون هادفة لدعم المساهم في تمويل الشركات من خلال هذه المنصات، وقد تكون مقابل حصة في الشركة، أم مقابل مكافآت يحصل عليها المستثمر.

وقد تقدم منصات التمويل الجماعي تمويل الند للند، أو peer to peer lending, كما قد تستخدم لتملك عقارات، وهذا ما تتخصص به شركة دورايز durise التي تتيح الاستثمار في العقارات من خلال منصتها الإلكترونية للتمويل الجماعي، ومقابل مبالغ صغيرة تبدأ من 5,000 دولار، وتقوم الشركة بجمع المبلغ اللازم من المشاركين في التمويل وتستحوذ على عقار معين.

من جهته يرى وليد اسبيته، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "دورايز" أن غياب الإطار التشريعي والرقابي هو من أبرز التحديات التي تواجها منصات حشد التمويل في الشرق الأوسط، مما يدفعها إلى الحصول على تراخيصها من الخارج.

ويدل وجود نماذج مختلفة لمنصات التمويل الجماعي في الشرق الأوسط، على نمو الطلب من الشركات والباحثين عن التمويل وأيضا قابلية المستثمرين للدخول بهذا النوع من التمويل.

يشار إلى أن حجم الأموال التي جرى جمعها العام الماضي عالميا من هذه المنصات لامس 34 مليار دولار.