رئيس "شل" لـ"العربية": ملتزمون تجاه شركائنا بالسعودية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "شل" بن فان بوردين، في مقابلة مع قناة "العربية"، التزام الشركة تجاه شركائها في السعودية على الرغم من بعض التغيرات التي قد تطرأ على بعض الأعمال المشتركة.

تأتي هذه التأكيدات في ضوء اقتراب شل وأرامكو السعودية من إنهاء الشراكة بينهما في مجالي التكرير والتوزيع التي استمرت 18 عاما، حيث قرر الطرفان تقسيم شركة MOTIVA ENTERPRISES وفصل أصولها.

وأضف بوردين "هذا العام نحتفل بمرور 75 عاما على وجودنا في السعودية. ومن المهم أن نتذكر أنه عندما أتينا إلى المملكة لم تكن موارد المملكة الضخمة هي السبب، لأنها لم تكتشف بعد في حينها، بل أتينا بسبب الفرص السوقية. وعلى مر السنين الماضية عملنا بجد وكوننا نجاحات في أعمالنا في قطاع المصب تحديدا. وقد حاولنا التوسع في قطاع الاستكشاف والاستخراج في المملكة لكننا لم نوفق في الربع الخالي. وهذا أمر عادي".

وقال بوردين "عندما أنظر إلى المملكة وإلى الفرص القائمة هنا، إنها نفس القصة القديمة، لم تتغير، وهي أن السعودية والمنطقة بشكل عام تشكل فرصة كبيرة لنا من الناحية السوقية. فهذه المنطقة من أسرع المناطق في العالم من حيث نمو الطلب على الطاقة. ونطمح الى أن نكون جزءا من عملية تزويد تلك الطاقة. وإذا كان باستطاعتنا أن نعمل مع شركائنا في المملكة على العمل في قطاع الاستخراج أو بإمداد الطاقة من الخارج، فنحن مستعدون".

ويرى بوردين أن شركة "شل" تنظر إلى الأمور بنظرة طويلة الأجل، وقال "أعتقد بأننا والمملكة شركاء جيدون. فقد شكلنا شراكات جيدة مع أرامكو وسابك وعائلة الجميح. وهذه الشراكات قد تمتد الى خارج المملكة. وبالفعل فإن الكثير من أعمالنا مع أرامكو هي أعمال خارج المملكة. وهذه الأعمال ستسمر بالتطور. سيطرأ عليها بعض التغييرات. قد نبدأ أعمال جديدة. وقد تتوقف بعض الأعمال المشتركة الأخرى. لكن أمر واحد سيستمر، وهو التزامنا تجاه هذه السوق، والتزامنا تجاه شركائنا في هذا البلد".