الربيعة: الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للسعودية

أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، في مقابلة مع قناة "العربية"، متانة العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن منتدى فرص الأعمال الرابع بين البلدين شهد حضورا قويا من المستثمرين في مجالات متنوعة.

وأضاف الربيعة على هامش منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الرابع، أن الولايات المتحدة الأميركية تعد أكبر شريك تجاري للسعودية.

وأوضح الربيعة أن مشروع الشراكة الاستراتيجية مع أميركا سيسهم في تعزيز التعاون، لافتاً إلى المشاركة المتميزة في منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الرابع.

وقال الربيعة: "حوالي 1500 مشارك في منتدى فرص الأعمال الرابع، ونأمل الخروج من المنتدى بفرص اقتصادية وتعاون تجاري مثمر".