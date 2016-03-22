السعودية تستضيف منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي

تستضيف الرياض للمرة الأولى أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الرابع، الذي تنظمه وزارة التجارة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأميركي على مدى يومين، في مسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبناء تحالفات تعزز التحول الذي يشهده الاقتصاد السعودي.

وسيشارك في الحدث وزير المالية الأميركي بيني برتزكر، والسفير الأميركي في المملكة جوزيف ويستفال، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، سفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضح مراسل "العربية" أن الدورات الثلاث السابقة للمنتدى عقدت في أميركا، مشيراً إلى أن أهمية الدورة الحالية المنعقدة في الرياض تكمن في تزامنها مع مرور 88 عاما على إرساء العلاقات السعودية الأميركية سياسياً واقتصادياً.

وأضاف أن الحدث سيشهد عدة جلسات تتناول قطاعات اقتصادية كثيرة وفرص التعاون الاقتصادي بين البلدين بحضور شخصيات هامة.

يذكر أن عدد المشاريع السعودية الأميركية والمختلطة العاملة في المملكة بلغ في نهاية 2014 نحو 609 شركات، منها 155 شركة صناعية، و454 شركة خدمية (غير صناعية)، حيث بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات 73.615 مليون ريال، وبلغت حصة الجانب السعودي 32.136 مليون ريال، والأميركي 39.099 مليون ريال.

وأفاد مراسل "العربية" بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقدر بـ248 مليار ريال، 163 مليار ريال قيمة الصادرات السعودية من الجانب الأميركي، فيما قيمة الواردات السعودية من أميركا عند 85 مليار ريال.