العثمان: السعودية ملتزمة بتحقيق التنويع في مصادر الدخل

قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، عبداللطيف العثمان في مقابلة مع قناة "العربية"، إن المملكة تستمع لآراء ومطالب المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، الأمر الذي حقق تقدما جيدا وعزز الثقة لدى المستثمرين.

وأشار العثمان إلى أن السعودية تقدم نظام استثمار متطورا، بالإضافة إلى الالتزام بتحقيق التنويع في مصادر الدخل ودعم القطاع الخاص.

وقال العثمان "المملكة تقدم حجم سوق كبيرة وحجم نمو استراتيجي، بالإضافة إلى التزام الحكومة والرؤية الواضحة بدعم القطاع الخاص، وإذا كان هناك أية مطلب لتحسين بيئة الاستثمار من قبل المستثمرين من الداخل والخارج، فنرحب بهم وهذا يعزز الثقة لدى المستثمرين".

وفيما يتعلق بفتح قطاع التجزئة كان العثمان قد قال إن الدراسة المتعلقة بقطاع التجزئة والفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل شبه انتهت.

ولفت إلى أن الفريق سيرفع تقريرا في نهاية الشهر بتوصيات محددة عن المعايير للدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات، حيث هناك عدد من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع.