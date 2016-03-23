10 مبادرات بنهاية منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي

قال رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي الرابع، تركي بن عبدالله الطعيمي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه تم توقيع مذكرات تفاهم بـ60 مليون دولار في منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي.

وأضاف الطعيمي أن توصيات المنتدى شملت 10 مبادرات، من بينها توطين أعمال الصيانة للسكك الحديدية، وإنشاء بوابة إلكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية بالفرص التجارية والاستثمارية والصناعية في البلدين.

كما تضمنت التوصيات إنشاء مكتب لتسهيل مهام رجال وسيدات الأعمال في البلدين سيكون مدعوما من الغرف التجارية

وأوضح أن المبادرات شملت أيضا القطاع الصحي، وتفعيل دور الملحقيات التجارية في السفارات بين البلدين.