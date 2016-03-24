البنوان: نتائج "زين" السعودية ستتابع التحسن في 2016

توقع رئيس مجلس إدارة شركة زين، أسعد البنوان، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن تحقق وحدة الشركة في السعودية نتائج جيدة في 2016 بعد تخفيض الخسائر في 2015.

وأضاف البنوان أن التحسن يعود إلى ارتفاع عوائد زين السعودية من إيرادات الإنترنت.

ولفت البنوان إلى وجود استراتيجية جديدة لدى الشركة للتحول الرقمي والاستحواذ على شركات إنترنت وحلول رقمية، مع الاهتمام بخطة خصخصة الاتصالات في الكويت وبقطاع الإنترنت تحديدا.

وأشار البنوان إلى أن أزمة تحويل العملة من السودان دفعت زين لاستثمار أموالها في العقار هناك، حيث قامت الشركة بشراء عقارات في السودان بقيمة 130 مليون دولار لمواجهة انخفاض العملة.

وحول وحدة زين في العراق قال البنوان إن الحرب في العراق أحد أهم أسباب تراجع أرباح شركة زين.

وتوقع رئيس زين أن تتحسن أرباح شركة زين في 2016، مشيراً إلى أن هبوط الأرباح في 2015، كان بسبب الظروف الاستثنائية في العراق والتي أثرت سلبا على الشركة.