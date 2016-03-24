السعودية تتمتع بفرص استثمارية واعدة بقطاع أجهزة التكييف

قال الرئيس التنفيذي لشركة "آل سالم جونسون كنترولز" مهند الشيخ، إن السوق السعودية تتمتع بفرص واعدة في قطاع الطاقة، خاصة في مجال التبريد والتكييف.

وأوضح الشيخ أن قيمة أجهزة التكييف العاملة حاليا في المملكة تقدر بمئة مليار ريال، وأن هذا القطاع بحاجة أكثر لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

ولفت إلى أن السعودية مهيأة لتوفير أكثر في استهلاك الكهرباء، خاصة بأجهزة التكييف، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة أكثر من تطورات التكنولوجيا لدعم تحسين كفاءة الطاقة.

وقال "الاقتصاد سيستفيد من وجود أجهزة تكييف توفر10% إلى 20% من الطاقة".

ويقدر الخبراء استثمارات أجهزة التكييف في السعودية بـ100 مليار ريال.