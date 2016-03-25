رئيس "شل" للعربية: رشحنا أصولاً بـ 60 مليار دولار للبيع

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "رويال دتش شل"، بن فان بوردين، في مقابلة خاصة مع "العربية، أن الشركة حصرت أصولاً مرشحة للبيع بقيمة 60 مليار دولار، لا تنوي الإفصاح عن هويتها أو موقعها الجغرافي في الوقت الحالي، غير أنه لمح إلى أنها ستكون أصولا أقل ارتباطاً بأسعار النفط كمصافي تكرير ومشاريع بتروكيماوية وأصول تخزين ونقل، وستشمل أيضاً بعض أصول أنشطة المنبع.

وأوضح ضمن برنامج "مستقبل الطاقة" أن المنطق الاستراتيجي للشركة في مسألة بيع بعض من أصولها ليس مالياً، بل يهدف إلى تشكيل محفظة أصول مركزة وذات جودة أعلى.



وكانت "شل" قد أعلنت عن برنامج لبيع الأصول بـ 30 مليار دولار، فيما تخطط للتخارج من الأعمال ذات الثقل الاستراتيجي والجاذبية الأقل.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن قيمة التخارج المعلن عنه لا تشكل سوى 10% من إجمالي حجم أصول "شل" البالغ 300 مليار دولار.

صفقة "بي جي"

اعتبر فان بوردين أن هذا التخارج من بعض الأصول مكون رئيسي ضمن صفقة الاستحواذ على شركة "بي جي"، التي أنهتها "شل" في 14 فبراير الماضي، بعد عام من العمل على الصفقة وقبل الموعد المحدد لها، دون أي خسارة في القيمة، وهو ما يشكل علامة فارقة في مسيرة الشركة، وفقاً لتعبيره.

وقال أيضاً: "نحن الآن في صدد إنهاء الهيكل التنظيمي الجديد للشركة، وماضون في إنهاء عملية الاندماج مع نهاية العام الجاري، وسوف نقدم للأسواق تحديثا دقيقاً في شهر يونيو المقبل".

وخلقت صفقة الاستحواذ على "بي جي" من قبل "شل" أكبر شركة في القطاع الخاص لإنتاج الغاز المسال في العالم، ولاعباً عالمياً في إنتاج النفط من أعماق المياه السحيقة.

وتستقي الصفقة أهميتها بالنسبة لـ "شل" من ثقة الشركة بأن النفط والغاز سيبقيان مصدرين أساسيين للطاقة لعقود مقبلة، لذلك فالاستثمار فيهما "يبقى استراتيجية مناسبة".

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ "شل" بالقول: "كان يتوجب علينا كشركة تحديد نقاط قوتنا وتحديد الجوانب التي نتمتع فيها بقدرات تنافسية، وكان من الواضح لنا أن وحدة الغاز المتكاملة أو الغاز المسال إلى جانب المياه العميقة تشكل نقطة قوة بالنسبة لنا".

وتابع: "المياه العميقة في البرازيل من أهم المواقع جاذبية في العالم، والآن دخلت هذه الأصول ضمن محفظتنا من خلال الاستحواذ على بي جي".

مشاريع "شل" في المنطقة

بخصوص مشروع "باب" في أبو ظبي، قال إن "شل" توصلت مع شريكها إلى قناعة بأن المشروع لن يكون ناجحا اقتصاديا، خاصة في ظل البيئة الحالية، وهو ما حصل أيضاً ما امتياز "أدكو" الذي كان التخارج منه قراراً صعباً.

وأضاف: "عملنا مع حكومة أبوظبي لإيجاد طريقة للإستمرار، لكن توصلنا في نهاية المطاف إلى أن هذا الأمر لن ينجح، وهذا لا يعني تغير موقفنا تجاه أبوظبي أو الإمارات، فما زالت لدينا أعمال في الدولة ونأمل في أن تعود للنمو من جديد، وبالتأكيد ستبقى المنطقة بما فيها أبوظبي مركز اهتمام بالنسبة لنا في الأعوام المقبلة".

وتحتفل "شل" هذا العام بمرور 75 عاماً على تواجدها في المملكة السعودية التي تمثل هي والمنطقة بشكل عام فرصة للشركة من الناحية السوقية، على حد قول الرئيس التنفيذي لـ "شل"، باعتبارها من أسرع المناطق في العالم لناحية نمو الطلب على الطاقة.

وقال: "نعتقد أننا والسعودية شركاء جيدون حيث شكلنا شراكات جيدة مع أرامكو وسابك وعائلة الجميح، وهي شراكات قد تمتد إلى خارج المملكة فالكثير من أعمالنا مع أرامكو خارج السعودية، وهذه الأعمال سوف تخضع لبعض التغييرات، لكن أمراً واحداً سيستمر، وهو التزامنا تجاه هذه السوق وشركائنا في السعودية".

أسعار النفط

فيما يخص أسعار النفط، فضل فان بوردين عدم تقديم تكهنات حولها، باعتبار أن الشركة لم توفق يوما في تكهناتها السابقة كما هو حال الجميع في مجال عملهم على حد تعبيره. لكنه اعتبر أن الأولوية بالنسبة لهم هي أن تكون لديهم استراتيجية تنجح مهما كان سعر النفط، وهو ما يعني تخفيض سعر التعادل.

في المقابل، اعتبر أن سعر 40 دولاراً للبرميل غير مستدام وسيرتفع على المدى الطويل، فيما أكد عدم تخارج الشركة كلياً من قطاع النفط الصخري، قائلاً إنه مازال لديها أصول "على الرف" ستخرجها عندما يحين وقتها، حيث تعتزم "شل" ضخ استثمارات في النفط الصخري "في الوقت المناسب".