"أجيليتي" تخطط لأرباح بـ800 مليون دولار بحلول 2020

كشف طارق السلطان، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي الكويتية، عن خطط شركته لتحقيق أرباح قبل الاستهلاك بقيمة 800 مليون دولار بحلول عام 2020، مضيفا أن الخطة تحتاج إلى استثمارات.

وقال السلطان في مقابلة مع قناة "العربية"، إن النتائج المالية للشركة جاءت متوافقة بالكامل مع الوعود التي قطعت للمساهمين من قبل.

وارتفعت أرباح أجيليتي المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2014.

وبلغت أرباح الشركة في الربع الرابع من العام الماضي 14.31 مليون دينار كويتي (47.3 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 13.69 مليون دينار (45.26 مليون دولار) في نفس الفترة من عام 2014.