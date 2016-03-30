سوق السعودية تترقب 11 مليار ريال أرباحا فصلية للبنوك

أغلق مؤشر سوق الأسهم اليوم مرتفعاً 38.81 نقطة وبنسبة 0.63% إلى مستوى 6215.65 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال عبر تداول نحو 231 مليون سهم نفذت من خلال 130 ألف صفقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال، هشام أبو جامع في مقابلة مع قناة "العربية" إن السوق تترقب أرباحا فصلية مستقرة للقطاع البنكي، الذي وصفه بأنه تخطى مسألة ارتفاع كلفة الودائع من خلال رفع كلفة الاقتراض، متوقعا أن تقوم البنوك بالتوجه نحو التوسع في إقراض الأفراد الذين يمكنها رفع كلفة الاقتراض عليهم بشكل أكبر من الشركات.

وتوقع ابوجامع أن تسجل بنوك السعودية أرباحا فصلية للربع الأول من العام تصل الى 11 مليار ريال.

وشهدت جلسة اليوم مكاسب بعد تراجعات متتالية لمؤشر السعودية، وكان قطاع البتروكيماويات داعما جيدا بارتفاع يفوق 1% والبنوك بصعود بمعدل 0.4% إلى جانب ارتفاع في قطاع الإسمنت.

وكان بنك ساب أكبر الخاسرين في القطاع البنكي، إلى جانب تسجيل تراجعات في سهم البنك الأهلي ضمن قائمة أسهم البنوك الخاسرة وهي : الاستثمار والبلاد والفرنسي، في حين كان سهم البنك العربي أكبر الرابحين في القطاع. أما قطاع الاتصالات الذي مني بخسائر متتالية في الجلسات الأربع الماضية شهد مكاسب وحيدة للاتصالات السعودية بنسبة 2.4%.

وعبر أبوجامع عن التفاؤل بأداء القطاع الصحي، عموما مؤكدا أن بدء تداول سهم "ميكو" للرعاية الصحية، على الرغم من تذبذبه في الوقت الحالي إلا أنه سيسجل في وقت لاحق ارتفاعات مرتقبة من الإقبال الكبير على أسهم القطاع الصحي.

واستعرض التحديات التي واجهت إدراج السهم، ومنها تأخير الاكتتاب من يناير إلى مارس وأنه تغطى 3 مرات من الشركات ومن جهة الأفراد لم تكن التغطية حتى اليوم قبل الأخير من الاكتتاب تتجاوز 60% وهذه العوامل أعطت عدم وثوق بارتفاع السهم بالشكل المطلوب.

وأشار أبوجامع إلى أن المستشفى السعودي الألماني، الذي يتبع شركة "ميكو" تفوق أرباحه أرباح الشركات الأخرى المنافسة التي تسجل أرباحا بنحو 250 مليار ريال سنويا في حين يسجل السعودي الألماني نحو 390 مليون ريال.