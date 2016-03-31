أمانة الأحساء: 56 مليون متر جاهزة لتسليمها لـ"الإسكان"

قال أمين عام محافظة الأحساء في السعودية، المهندس عادل بن محمد الملحم، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن نحو 56 مليون متر جاهزة لتسليمها لوزارة الإسكان لبدء العمل فيها.

وأضاف الملحم على هامش فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار في دورته الرابعة، أن الأمانات في السعودية من مهامها توفير الأراضي المطلوبة لجميع الجهات الرسمية، ومن بينها وزارة الإسكان.

وقال الملحم "تم تأمين حوالي 6 أو 7 مواقع في الأحساء، أحدها في الجنوب الغربي والجنوب الأوسط والشرقي وفي الشمال أكثر من موقع جميعها جارٍ العمل فيها، وجارٍ تسليم موقع في جهة الجنوب الشرقي يمثل أكثر من 10 ملايين متر، وشراكتنا كبيرة مع وزارة الإسكان".

وأشار الملحم إلى أن أمانة الأحساء تؤمن نحو 250 مليون متر مربع سيتم تسليمها لوزارة الإسكان، وقد تم بالفعل تسليم نحو 23 مليون متر وجاهز للتسليم حوالي 56 مليون متر، وجارٍ العمل على تصميمها، وتقع في الحزام الشمالي الشرقي للأحساء.