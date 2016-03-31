جايتكس شوبر: مبيعات الهواتف تشهد نمواً وسط قوة الطلب

انطلقت أمس في دبي فعاليات معرض Gitex Shopper لدورة الربيع، ومن المتوقع أن يلقى إقبالا كبيراً، مع العلم أن مبيعات المعرض العام الماضي بلغت 150 مليون درهم، وذلك بنمو نسبته 50% عن مبيعات العام الذي سبقه.



وتشهد مبيعات الهواتف في الخليج ارتفاعا قوياً، وذلك نتيجة قوة الطلب عليها لاسيما في السعودية، وقد توقعت شركة BMI للأبحاث نمو هذه السوق في الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث قدرت وصول حجمها في السعودية إلى 6.6 مليار دولار عام 2019، أي بنمو نسبته 2.5% عن العام الجاري، فيما توقعت استقراره في الإمارات خلال هذه الفترة.

أما بالنسبة للمنتجات الإلكترونية الأخرى، فمن المتوقع نمو مبيعات الأجهزة المنزلية في الإمارات بأكثر من 150% بين عامي 2008 و2019 لتصل إلى مليار دولار بحلول عام 2019.

ويعد معرض جايتكس للمتسوقين مؤشرا قويا على دعم مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات، حيث قفزت مبيعات المعرض خلال العام الماضي بقرابة 50% إلى حوالي 40 مليون دولار، مع العلم أن المعرض كان يعقد مرة كل عام إلا أنه منذ عام 2013 أصبح ينعقد مرتين في السنة نظرا للإقبال القوي عليه.

وقال حسن مسافر، مدير معرض جايتكس شوبر لدورة الربيع إن المعرض هذا العام يضم 35 ألف منتج من 100 علامة تجارية.

معرض "جايتكس شوبر" هو أكبر معرض للالكترونيات في الشرق الأوسط، ويضم أحدث المنتجات من الهواتف النقالة إلى الأجهزة المنزلية الذكية وأنظمة الأمن الذكية، ويعطي فرصة لزائريه للتفاعل مع تكنولوجيا مستقبل المنازل الذكية والصديقة للبيئة.