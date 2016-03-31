1.4 مليار ريال استثمارات سياحية بالأحساء في 2015

قال رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية، عبداللطيف العفالق، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه تم استثمار نحو 1.4 مليار ريال في قطاع الإيواء السياحي خلال 2015.

وأضاف العفالق على هامش فعاليات منتدى الأحساء للاستثمار في دورته الرابعة، أن هذا الرقم لايزال بسيطا جدا، وقال "نحن بحاجة إلى استثمارات توازي هذا الرقم في مختلف القطاعات، سواء الفندقة أو تنظيم الرحلات أو الإرشاد السياحي والمطاعم".

ولفت العفالق إلى أن برنامج التحول الوطني يركز على جعل السياحة رافدا أساسيا للتنمية المستدامة.

وأشار العفالق إلى أن شاطئ العقير في الأحساء يعتبر مجالا خصبا جدا للاستثمارات.