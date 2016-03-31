كيبكو: خطط لمضاعفة الأرباح لـ90 مليون دينار في 2018

قال نائب رئيس مجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" فيصل العيار في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة ماضية نحو مضاعفة أرباحها إلى 90 مليون دينار في عام 2018.

وأضاف العيار أن مستويات النمو ستتراوح بين 9 و10% هذا العام.

وفيما يتعلق بمشروع الدعية الذي تنفذه كيبكو حاليا، كشف العيار أن حجمه يصل إلى 2.5 مليار دولار.

وقال العيار "كيبكو ستتكلف بنحو 40% من المشروع، فيما تعرض الـ60% المتبقية على المستثمرين".

وأكد العيار أن "مشروع الدعية" يلقى طلبا من المستثمرين المحليين، لافتاً إلى أن المشروع متعدد الاستخدامات على مساحة 115 ألف متر.