تداول الأسهم السعودية من الـ10 صباحا حتى 3 عصراً

بدأت سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد العمل بالأوقات الجديدة للتداول، حيث بدأت التداولات في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الرياض وانتهت في الثالثة عصرا.

وشهدت السوق السعودية تغيرات متعددة منذ بداياتها من بينها تعديلات متتالية لفترات التداول، كان أولها في عام 2006 حين جرى توحيد فترتي التداول التي كانت سائدة آنذاك.

كان التداول يتم على مدى أربع ساعات يومياً مقسمة على فترتين زمنيتين تبدأ الفترة الصباحية الساعة العاشرة حتى الثانية عشر ظهراً، أما الفترة المسائية فكانت من الساعة الرابعة والنصف عصراً حتى السادسة والنصف مساءً.

وبدءا من 28 أكتوبر 2006 تم توحيد الفترتين في جلسة واحدة من الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت المملكة حتى الثالثة والنصف عصرا.

ثم في 29 يونيو 2013 قامت السعودية بتغيير عطلة نهاية الأسبوع لتصبح يومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة.

واعتباراً من يوم الأحد الموافق الثالث من أبريل ستتغير مواعيد التداول مرة جديدة لتصبح بين الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصرا.

وشهدت السوق السعودية نموا ملحوظا في عدد الشركات المدرجة حيث كانت سبعا وسبعين شركة في 2005 اليوم أما الآن فيتجاوز عدد الشركات 170 شركة.

وبلغ المؤشر أعلى مستويات له على الإطلاق في فبراير 2006 عند 20635 نقطة في حين كانت أدنى مستويات له بعد الارتفاعات القياسية في مارس 2009 عند 4130 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية للسوق السعودية تقارب 400 مليار دولار.