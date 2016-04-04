آلاف الأميركيين يتهافتون على سيارة "تيسلا" الكهربائية

اصطف الآلاف من الزبائن في طوابير أمام معارض شركة "تيسلا" Tesla لصناعة السيارات الكهربائية لحجز سيارة لم يروها بعد، حيث سجلت الشركة 276 ألف طلبية لسيارتها الجديدة نهاية الأسبوع في الولايات المتحدة الأميركية.

وبلغت قيمة طلبات سيارة "تيسلا" الجديدة 10 مليارات دولار، في حين يثير عدد الطلبات الأسئلة حول قدرة "تيسلا" على تلبيتها.

وكشفت الشركة عن الموديل الثالث من سياراتها مساء الخميس بسعر 35 ألف دولار، ما يعني، أنه في حال تحولت هذه الطلبات إلى مشتريات، ستجني Tesla إيرادات بـ10 مليارات دولار، وستتم أولى عمليات التسليم في نهاية عام 2017.

وتخطت الطلبات توقعات المحللين بأشواط، ولكن حتى ELON TUSK مؤسس "تيسلا" ومديرها تفاجأ بالإقبال الهائل من قبل الزبائن، حيث كتب على حسابه في "تويتر" أنه لم يكن يتوقع نسبة عالية بهذا الحد، قائلا أيضا إنه "لا بد من إعادة النظر في خطط الإنتاج".

ولم تنتج الشركة الناشئة سوى 50 ألف مركبة العام الماضي، وهي تنوي رفع إنتاجها السنوي إلى نصف مليون بحلول عام 2020.

وقد يكون أحد أسباب الإقبال القوي على Model 3 إلى سعي الزبائن في الولايات المتحدة على ضمان مرتبة متقدمة جدا في قائمة الحجوزات للاستفادة من إعفاءات ضريبية تقدمها الحكومة الفدرالية بقيمة 7.5 ألف دولار مقابل شراء سيارة كهربائية، وذلك على أول 200 ألف سيارة يبيعها المصنع في بلد ما.

وانعكس الإقبال الكثيف على سيارات تيسلا خلال السنوات الماضية في ارتفاع سهمها المدرج في ناسداك بنحو 700 خلال 5 سنوات.