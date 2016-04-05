ربع الوظائف في العالم تستبدل بروبوتات بحلول 2025

أدت الثورة الصناعية الرابعة إلى مخاوف حول عدد الوظائف التي ستتم خسارتها لصالح الروبوتات أو البرمجيات الذكية، حيث قدر المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذا العدد سيصل إلى 5 ملايين خلال خمس سنوات، فيما توقعت مجموعة Boston للاستشارات أنه سيتم تبديل ربع الوظائف في العالم بروبوتات بحلول العام 2025.

وقد ودعت صحيفة Independent البريطانية نسخاتها المطبوعة، حيث باعت آخر نسخة ورقية قبل بضعة أيام، لتتواجد الآن على الإنترنت فقط، وهو ما دفعها لتسريح 100 موظف دفعة واحدة.

الصحيفة البريطانية ليست الأولى ولا الأخيرة التي ستقوم باستبدال موظفين لديها بالآلات أو روبوتات، من أجل مواكبة الثورة الرقمية من جهة، وتخفيض التكاليف من جهة أخرى.

وستاندرد تشارترد بصدد تبني تكنولوجيات جديدة واستثمار 1.5 مليار دولار لإجراء تغييرات جذرية، فمن الممكن بعد بضع سنوات أن يقوم روبوت بتقديم المشورة بشأن إدارة ثرواتك أو الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بحساباتك. لكن البنك سيبدأ توجهه الرقمي نحو قسم الحوكمة وإدارة المخاطر الذي كلفه الملايين من أجل تسوية قضايا بعد الأزمة المالية العالمية، والذي لا يزال يكلفه أموالا طائلة من ناحية تعيين الموظفيين لتقليل مخاطر الجرائم المالية.

وبالاستثمار في التكنولوجيا، تواكب الشركات الثورة الرقمية التي تقلل من تكاليفها، وقد تزيد أيضا من كفاءتها، لكن من المقلق هنا، والأمر الذي من الصعب تجاهله، أن الثورة الرقمية ستكلف الملايين من الوظائف حيث ستقوم الشركات باستبدال البشر بالروبوتات.

وقدر المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد مطلع العام، عدد الوظائف التي ستتم خسارتها خلال خمس سنوات جراء هذه الثورة الصناعية عند خمسة ملايين، بحيث ستتم إزالة سبعة ملايين وظيفة وإضافة مليوني وظيفة لاسيما في أعمال الرياضيات والهندسة. كما قالت مجموعة بوستن للاستشارة إنه سيتم تبديل ربع الوظائف في العالم بروبوتات أو برمجيات ذكية بحلول 2025.

والوظائف التي قد يتم شطبها خلال عقدين هي مندوب مبيعات عبر الهاتف ومدير الحسابات المالية. كما تفوق احتمالية إزالة وظيفة سائق التاكسي 50%. وهناك احتمالية قدرها 25% بأن يتم الاستغناء عن مدير الإنتاج.

أما الوظائف التي ستحافظ على أهمية تأديتها من قبل البشر بعد عقدين، فتتمثل في الوظائف المتعلقة بقطاع التعليم والتمريض.