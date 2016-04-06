العساف: السعودية جسر بين الدول العربية و"مجموعة 20"

على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في المنامة، أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في مقابلة مع "العربية"، أن هذه الاجتماعات تعتبر فرصة مهمة لاستعراض أنشطة المؤسسات المالية العربية، وإطلاع المسؤولين العرب على التطورات في مجموعة العشرين.

وأوضح أن الاجتماعات تتناول أنشطة المؤسسات المالية العربية مثل القروض والمساهمات لدعم الدول العربية، وكذلك الإفريقية عبر المصرف العربي في إفريقيا، والتوزيع القطاعي لتلك الأنشطة، فضلاً عن بحث الأوضاع المالية لهذه المؤسسات.

وأشار إلى وجود مشاورة مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الدول العربية، حول القضايا التي تهم المنطقة خاصة ضمن اجتماع وزراء المالية العرب الذي يتم على هامش اجتماع المؤسسات المالية العربية.

وذكر وزير المالية السعودي أن جدول أعمال هذه الدورة يركز على القضايا المهمة، سواء في ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في العالم العربي وتجارب دول المنطقة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، أو علاقاتها بالمؤسسات المالية الدولية.

وقال العساف إن السعودية بصفتها الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين، تحرص على إطلاع بقية دول المنطقة من خلال وزير ماليتها ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، على ما يدور داخل المجموعة، وأخذ رؤى الدول العربية الأخرى من أجل نقلها في اجتماعات السعودية مع بقية أعضاء مجموعة العشرين.