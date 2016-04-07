الدويش: توقيع عقود مشاريع زراعية وصناعية سعودية في مصر

قال نائب رئيس الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال سلطان الدويش، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن هناك تفاهماً بين رجال أعمال سعوديين وبعض الجهات الحكومية للحصول على أراضٍ صناعية وزراعية في مصر.

وأضاف الدويش "نتوقع أن تكون هناك استثمارات في الصناعة والزراعة، وتم الإعلان عن1.5 مليون فدان للزراعة في مصر، والمملكة ستوقع بعض التمويل في قطاعات الطاقة وتوفير الاحتياجات البترولية، وجزء من الاستثمارات البترولية مهم للاستثمارات الزراعية".

وأوضح الدويش "توجد أرض صناعية في العين السخنة، والعمل جارٍ الآن على الانتهاء من إجراءاتها، وتوجد 6 مشاريع زراعية تم الانتهاء من عقودها، ونتوقع أن تبدأ في الـ3 سنوات القادمة، وستخصص لزراعة محاصيل زراعية مطلوبة في مصر وتصدر نحو 30%، للخارج".