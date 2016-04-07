مجموعة العثيم السعودية تعلن استثمار مليار دولار في مصر

كشف نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العثيم السعودية، فهد العثيم، في مقابلة مع قناة "العربية"، عن استثمار جديد للشركة في مصر بقيمة مليار دولار وبتمويل كامل من المجموعة.

وأضاف العثيم أنه سيتم الإعلان لاحقا عن طريقة توفير التمويل اللازم لهذه الاستثمارات في مصر.

وأشار العثيم إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل في مصر ستدفع المجموعة للبحث عن تمويل بديل من الخارج.

يذكر أن مجلس الأعمال المصري السعودي عقد اجتماعا أمس، ضم عددا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين، للتحضير لزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز التي بدأت اليوم الخميس.

وقال العثيم "سنعلن عن تحالف اقتصادي كبير مع مجموعة تعمل منذ سنوات في مصر، الجانب التمويلي سيكون من طرف مجموعة العثيم، والجانب المصري سيقدم خدمات أخرى".