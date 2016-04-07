مصر: نسعى لحل مشاكل المستثمرين السعوديين والمصريين

قال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، في مقابلة مع "العربية"، إن زيارة الملك سلمان إلى مصر تكتسي أهمية كبرى في ظل علاقات تاريخية وممتدة تجمع بين البلدين.

وأشار إلى أن هناك اجتماعات مشتركة تعقد بين الجانبين، حيث من المنتظر أن يتم تمديد مذكرة التفاهم مع وزير التجارة السعودي الهادفة إلى حل بعض عوائق التجارة بين الدولتين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما سيتم توقيع عدة اتفاقات سيعلن عنها لاحقاً، تتعلق باستثمارات مستقبلية في مجال الزراعة والصناعة وفي محور قناة السويس.

وأوضح أنه تم خلال الفترة السابقة حل 70% من مشاكل المستثمرين السعوديين في مصر، فيما يعمل الجانب المصري على إيجاد سبل لحل 30% المتبقية، مشيراً إلى أن هذه المسألة ستتم مناقشتها اليوم، فضلا عن بحث المشاكل التي تعترض المستثمرين المصريين في السعودية.

وذكر وزير التجارة والصناعة المصري أن الاستثمارات السعودية في مصر تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، فيما يستثمر مصريون 2.5 مليار دولار في السعودية موزعة على 1300 شركة.