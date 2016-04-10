73 % من مواد الخليج الاستهلاكية ستمر عبر جسرالملك سلمان

قال خبير التجارة الدولية الدكتور فواز العملي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن أهم الاتفاقات التي تم توقيعها بين السعودية ومصر هي الصندوق الاستثماري المشترك، ومنطقة التجارة الحرة في سيناء، إضافة إلى الجسر البري بين البلدين.

وأضاف العلمي "ما حدث خلال الـ3 أيام الماضية من زيارة الملك سلمان إلى مصر أثلج صدر الدولتين، لأن ما تم تحقيقه يفوق ما لم تحققه اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية في ربع قرن".

وقال العلمي إن الدولتين ستستفيدان من الجسر البري، خاصة أنهما تطلان على أهم 3 ممرات مائية في العالم، وهي مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، وطول الجسر سيكون 10 كلم سيكلف 4 مليارات دولار، ويستغرق نحو 7 سنوات، ويتكون من 3 جسور معلقة فوق المياه، وسترتفع الوادرات والصادرات بين القارتين إلى 200 مليار دولار خلال 5 إلى 7 سنوات، وستزيد أعداد المعتمرين بشكل كبير، والزوار من السعودية والدول المجاورة سينتقلون عبر الجسر البري إلى مصر بسهولة وستزيد الأعداد.

وأوضح العلمي أن المسافة ستصبح عبر الجسر البري بين القاهرة ومكة نحو 10 ساعات فقط.

وقال العلمي "إن دول الخليج تستورد 73% من المواد الاستهلاكية عبر أوروبا، وستمر هذه المنتجات من أوروبا إلى مصر، ثم عبر الجسر البري إلى كافة أسواق الخليج".

وقال العلمي "بناء منطقة تجارة حرة في سيناء سيكون محفزا للدول الأوروبية والصين لتحويل مصانعها إلى سيناء، ومنها التصدير إلى الدول العربية.