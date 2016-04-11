الجارحي: منع الازدواج الضريبي يهدف لتشجيع الاستثمار

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع السعودية تهدف إلى تشجيع الاستثمار في بلاده.

وأضاف الجارحي أن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة الرئيسية تحقيق نمو أكبر والسيطرة على مستويات العجز.

وأوضح الجارحي أن الاتفاقية "تتعلق بمنع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بضرائب الدخل وتوزيعات الأرباح التي تسبب مشاكل كبيرة للمستثمرين الذين يستثمرون في أسواق الأموال، والأهم أن المستثمر لا يدفع مرتين".

وأشار الجارحي إلى أنه سيتم البدء تدريجيا بخفض عجز الموازنة، وقال "الموازنة هي انعكاس لما يتم تطبيقه من سياسات مالية ونقدية وضريبية، وكلما طبقت هذه السياسات بشكل سليم كلما وصلنا لما نستهدفه من الميزانية".