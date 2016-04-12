الفارس لـ"العربية": 178% تغطية تعثر قروض "الإنماء"

قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، عبدالمحسن الفارس، نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة ارتفعت إلى 178% بالربع الأول 2016 بعد أن كانت 175% نهاية العام الماضي.

وأرجع الفارس في مقابلة مع قناة "العربية" أسباب الأداء القوي لمصرف الإنماء بالربع الأول، إلى تراجع مخصصات خسائر التمويل، مع ارتفاع جودة محفظة التمويل موضحا أن المخصصات التي حجزها البنك من أرباحه "بالربع الأول لم تكن عالية".

وأشار إلى أن لدى البنك نسبة ملاءة قوية جداً تفوق معدل 20% معتبرا أن قرار رفع الحد الأدنى لنسبة القروض للودائع في النظام المصرفي السعودي من 85% إلى 90% أسهمت بإيجاد سيولة متاحة للإقراض في السوق السعودي.

وتوقع مستقبلا واعدا لأداء البنك في عمليات إصدار الصكوك، موضحا أن الملاءة المالية القوية للبنك تتيح له البحث عن فرص مجدية متوافقة مع ضوابط الشريعة، لتقديم خدماته التمويلية أو في مجال إصدار المزيد من الصكوك.

قرار جديد

وبسؤاله عن قرار هيئة السوق المالية السعودية، بإلزام رؤساء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية بالإفصاح عن ملكياتهم من الأسهم بشكل يومي، قال الفارس: إن مصرف الإنماء يفصح بشكل دوري عن هذه المعلومات.

وتحدث الفارس عن نمو في معظم الأنشطة المصرفية للبنك، وبخاصة محفظة التمويل، إلى جانب تسجيل أرقام قياسية، منها زيادة اجمالي اصول مصرف الانماء إلى 91.6 مليار ريال.

وأشار إلى نمو كبير في عمليات البنك لتفوق 102 مليون عملية في 2015 بما يعكس حجم قاعدة عملاء وشركاء مصرف الإنماء.

أرباح الربع الأول

وحقق مصرف الإنماء السعودي أرباحا في الربع الأول من 2016، بلغت قيمتها 1.078 مليار ريال، مقابل 1.050 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 2.67%، ومقابل 950 مليون ريال في الربع السابق بنمو 13.47%.

وقال المصرف في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن ارتفاع صافي الدخل، بسبب زيادة إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.58% وذلك نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، والذي سجل نمواً بوتيرة أسرع من متوسط نمو محفظة القروض على الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل.

وأضاف المصرف أن دخل صافي اتعاب الخدمات البنكية ارتفع ودخل تحويل العملات، في مقابل انخفاض الدخل من المتاجرة و دخل توزيعات الأرباح وكذلك خسائر استثمارات لغير أغراض المتاجرة. وسجل إجمالي مصاريف العمليات ارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى زيادة المصاريف المتعلقة بالرواتب، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية وكذلك في مخصص خسائر الائتمان في حين انخفض مخصص خسائر الاستثمارات.

وبلغ إجمالي أرباح المصرف خلال الربع الأول 1.631 مليار ريال، مقابل 963 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 8.96%. وتراجعت موجودات مصرف الإنماء بنسبة 5.09%، فيما تراجعت الاستثمارات بنسبة 55.17%، مقارنة بالربع الأول من 2015.