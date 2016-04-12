المزروعي: مشاريع جديدة في أبوظبي بقيمة 5 مليارات درهم

قال وكيل دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي، خليفة محمد المزروعي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه تم إطلاق مشاريع كثيرة في 2016، بقيمة تفوق الـ5 مليارات درهم.

وأضاف المزروعي في مقابلة على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي "المشاريع الجديدة في أبوظبي تتضمن حدائق وأسواق شعبية، والتواجد في معرض سيتي سكيب يتيح الفرصة لشركائنا من المطورين والمستشارين للتعرف على الفرص والقانون العقاري الجديد في أبوظبي".

ولفت المزروعي إلى أن جميع المشاريع مطروحة للقطاع الخاص، حيث رأت حكومة أبوظبي أن القطاع الخاص هو الجدير بتنفيذها.

وأوضح المزروعي أنه منذ تطبيق القانون العقاري مطلع عام 2016، فقد سجل مع دائرة الشؤون البلدية سجلت نحو 30 مطورا عقاريا و8 بنوك.