الفطيم: مشروعان عملاقان في السعودية بـ14 مليار ريال

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم" آلان بجاني، في مقابلة مع قناة "العربية" إن الشركة بصدد الإعلان عن استثمارات بمليارات الدولارات، مشيرا إلى إعلانها السابق عن مشروعين عملاقين في السعودية بقيمة 14 مليار ريال.

وأكد بجاني أن "ماجد الفطيم" تمول مشاريعها ذاتيا وعن طريق إصدار السندات، مضيفا أن الشركة أصدرت سندات بأكتوبر الماضي بنصف مليار دولار كجزء من برنامج قيمته مليار دولار.

وأكد عدم وجود نية لدى الشركة لطرح أسهمها في البورصات وقال: تمويلنا معروف دائما نمول احتياجاتنا عبر الناتج من العمل إضافة الى طرح سندات في الأسواق، وطرحنا 500 مليون دولار لسندات متوسطة الأجل واليوم ليس لدينا تحضير لطرح جديد انما دائما نراقب السوق ونحاول أن ننتهز الفرص عندما تسمح الأوضاع.