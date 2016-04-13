مصارف خليجية تسعى لتأسيس وكالة تصنيف ائتماني

تسعى مجموعات مصرفية خليجية لإعداد مشروع مسودة لتأسيس وكالة للتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية والسندات والصكوك السيادية لدول المنطقة.

يأتي هذا المسعى في ظل تخفيض وكالات التصنيف العالمي للتصنيف الائتماني لعدد من دول وشركات المنطقة بحجة تراجع أسعار النفط.

وقال رئيس اتحاد المصارف العربية السابق عدنان يوسف في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن موضوع تأسيس وكالة تصنيف ائتماني خليجية تم طرحه منذ نحو 25 سنة، وهو ضروري وهام لدول الخليج.

وأوضح يوسف أن تأسيس الشركة سيكون لتتعرف على اقتصاد الدول العربية والمعايير الخاصة بنا.

وأضاف يوسف "فكرة تأسيس وكالة تصنيف خليجية تقوم على دفع الفكرة للجهات الحكومية في الخليج، وأخذ اعتراف منها بقبول تصنيف هذه الشركة خاصة من البنوك المركزية الخليجية، لأن الشركة لن تنجح إلا إذا وافقت دول الخليج على تبنيها وإعطاء الدور الأخضر بقبول تصنيفها".

ولفت يوسف إلى أن شركات التصنيف الأوروبية والأميركية لديها معايير وطريقة لاحتساب التصنيف مختلفة تماما عن ما لدينا في الدول العربية، وقال "لدينا شركة صينية كبيرة تعطي البحرين تصنيف "إيه" وهذا فقط لأن طريقة التفكير مختلفة عن مثيلاتها في أميركا وأوروبا".