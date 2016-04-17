حلواني إخوان: تخفيض الجنيه المصري سبب تراجع الأرباح

قال العضو المنتدب لشركة حلواني إخوان السعودية، صالح الحفني، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن تراجع الأرباح في الربع الأول من 2016، يأتي بسبب قرار البنك المركزي المصري بتخفيض الجنيه المصري في مارس الماضي.

وأضاف الحفني أنه لولا تخفيض قيمة الجنيه المصري لكانت الشركة قد حققت أرباحا قياسية.

وتراجعت أرباح شركة "حلواني إخوان" بنسبة 46% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي إلى 14 مليون ريال. وجاءت الأرباح دون متوسط التوقعات البالغة 32 مليون ريال. كما تراجعت أرباح الشركة بنسبة 64% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وقال الحفني "السوق المصرية تشكل 65% من مبيعاتنا، والسوق السعودية مستقرة".

ولفت العضو المنتدب لشركة حلواني إخوان "الشركة كانت قد أقرت توزيع أرباح بـ150 مليون جنيه للشركة الأم في السعودية عن 2015، ولما خفضت قيمة الجنيه تأثرت هذه التوزيعات بنحو 7.5 مليون ريال، إضافة إلى تأثير الضمانات البنكية للمواد الأولية التي نستوردها من البرازيل بما قيمته 33.5 مليون جنيه، ما نتج عن الأثر النهائي بـ26 مليون جنيه في الربع الأول".

كما أثر تراجع الجنيه أمام الريال على توزيعات الأرباح في الشركة التابعة والتي لم تقم الشركة بتوزيعها حتي تاريخه.