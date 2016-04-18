قطر: بحث تجميد إنتاج النفط يتطلب مزيدا من الوقت

اعتبر وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة، أن الدول التي شاركت في اجتماع الدوحة يوم أمس بحاجة إلى إجراء المزيد من المشاورات للتوصل إلى آلية موحدة تجاه أسواق النفط.

وقال السادة إن الاجتماع نظر إلى العديد من الاقتراحات والآليات، وقمنا بتقييم جميع الآليات وخصصنا الوقت الكافي لكل سيناريو، ومع هذا استنتجنا أننا نحتاج إلى المزيد من الوقت لكي نتوصل إلى اتفاق حول واحد من السيناريوهات التي ناقشناها.

وأفاد بدراسة الاجتماع للعديد من السيناريوهات ولكن في ما يخص الاجتماع المقبل في شهر يونيو فهذا يعتمد على التشاورات، التي ستحصل في ما بيننا كما أنه يعتمد على تطورات السوق.

وقال الوزير القطري: نشعر أن لدينا العديد من قنوات التواصل المفتوحة وهذا أسس في الشهرين الماضيين حقيقة منذ اجتماع الدوحة السابق الذي سهل التواصل بين الجميع، وهذا يسهم بشكل كبير للتوصل إلى تفاهم بشكل سريع.