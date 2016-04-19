العوهلي لـ"العربية": "سبكيم" ستخفض تكاليف التشغيل

أعلن أحمد العوهلي الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم عزم الشركة مواجهة تراجع الأرباح وصعود التكاليف من خلال خطة تستهدف خفض تكاليف التشغيل وخفض المصاريف العمومية، والإدارية والنقل والتسويق، مضيفا أن كلا من الإنتاج والمبيعات ارتفعت في الربع الأول إلا أن انخفاض الأسعار أثّر على أرباح الشركة.

وأوضح العوهلي في مقابلة مع قناة "العربية" أن الكفاءة للتشغيل في الربع الأول فاقت نسبة 100%، موضحا أن تركيز الشركة سيكون على أسواقها المعتادة في أوروبا وآسيا والهند.

وأشار إلى تراجع أسعار بيع منتجات الشركة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 30 % وبخاصة الميثانول المنتج المهم الذي تراجعت أسعاره بنسبة 28% موضحا أن هذا التراجع أثر على الأرباح.

وتراجعت أرباح "سبكيم" الفصلية إلى 51 مليون ريال بانخفاض 37 % مقارنة مع مستواها قبل عام. ويأتي هذا بسبب تراجع أسعار بيع المنتجات وارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع المصاريف وزيادة مخصصات الزكاة.

لكن الأرباح فاقت توقعات المحللين البالغة 37 مليون ريال. في المقابل قفزت أرباح سبكيم بنحو الضعف مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.