الجاسر لـ"العربية": بدء رحلات "طيران أديل" منتصف 2017

قال المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية صالح الجاسر، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن شركة "طيران أديل" ستكون مستقلة إداريا عن مجموعة الخطوط السعودية ولديها خططها الخاصة بها.

وأضاف الجاسر "طيران أديل هو ذراع الطيران الاقتصادي ضمن مجموعة الخطوط السعودية، حيث توجد شركة الطيران الأساسي والشركة الجديدة ستكون مستقلة إداريا ولها برامجها وأنظمتها المستقلة وستعمل وفق نهج الطيران الاقتصادي ذي الدرجة الواحدة ويوفر الخيار المطلوب لشريحة واسعة".

وأوضح الجاسر لـ"العربية"، أن الشركة الوليدة ستكون طائراتها من نوع واحد، وبالتأكيد ستكون طائراتها مستأجرة وهي إما أن تكون بتحويل جزء من قائمة الطلب الحالي لمجموعة الخطوط السعودية أو نقوم بطلب جديد، وستكون طائرات ضيقة البدن إما من إيرباص أو بوينغ، ومن المنتظر أن يصل حجم الأسطول في 2020 ما بين 25 طائرة كحد أدنى و50 طائرة للذراع الاقتصادية كحد أقصى.

ولفت الجاسر إلى أن شركة أديل ستنشط في سوق الطيران الداخلي بالمملكة، وستركز على الطيران الإقليمي في حدود 5 ساعات طيران وستحدد وجهاتها حسب الجاذبية والاحتياج.

وحول جدوى الطيران الاقتصادي في ظل تراجع ربحية هذا النوع من الطيران أخيرا قال الجاسر لـ"العربية"، "الطيران الاقتصادي هو الأكثر ربحية ضمن أنماط التشغيل المختلفة والمؤسسة العامة للخطوط السعودية سيكون لديها تشكيلة من المنتجات تستهدف مختلف شرائح المستخدمين، وهناك طيران البيرق الذي تنطلق رحلاته خلال أيام، والآن نعلن عن الذراع الاقتصادية التي ستطلق رحلاته في منتصف عام 2017".

وبشأن التمويل قال الجاسر لـ"العربية"، "الطائرات ستكون مستأجرة وبقية التمويل سيكون داخليا من ضمن قدرات المؤسسة".

ولفت الجاسر إلى وجود خطط طرح صكوك محلية بقيمة 5 مليارات ريال، وهي من ضمن أولويات القطاع المالي بالمؤسسة، ويتوقع أن يكون محصورا في السوق المحلية.

وقال الجاسر لـ"العربية"، "طرح وحدة الشحن يحظى بأولوية، ويجري تجهيز المتطلبات النظامية وسيعلن عن ذلك عبر القنوات الرسمية، وخلال الأشهر القادمة سيسلم الملف، ولم تحدد بعد نسبة الطرح، ووحدة الصيانة حاليا تخضع لبرنامج إعادة هيكلة لتحسين الكفاءة وهذا سيأخذ بعض الوقت".