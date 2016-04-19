500 رجل أعمال من العالم يناقشون فرص الاستثمار بمصر

استقبلت مصر أكثر من 500 رجل أعمال من السعودية وفرنسا وألمانيا هذا الشهر، وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاستثمارية.

وظهر اهتمام ملحوظ للاستثمار في مصر ظهر هذا الشهر، حيث تتأهب لاستقبال وفد اقتصادي من البوسنة والبحرين أيضا. وقال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية الأوروبية، إن مصر مستعدة أن "تعطي كافة الحوافز الممكنة للاستثمار والتي أتاحتها دول العالم ومنها الأرض بالمجان للشركات التي قررت أن تتوطن وتصنع من أجل التصدير."

وهناك اتفاقيات جرى توقيعها بين مصر وفرنسا أبرزها قروض لإنشاء محطة كهرباء. وتسعى الشركات الألمانية تحل مشاكل استثماراتها في مصر.

وتقول زيجمار جابرييل - نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد، إن بعض رجال الأعمال جاءوا لحل مشكلات لهم هنا ولكن الغالبية أبدت اهتماما بمصر وسيواصلون الاستثمار فيها - لقد اصطحبت وفود أعمال لدول كثيرةوأؤكد لك أن اهتمامهم بمصر كبير بالمقارنة بدول أخرى.

من جهته قال ايمانويل سيجالاس - مدير عام شركة كناوف المحدودة، إن الشركة استثمرت في مصر 50 مليون يورو بتمويل ذاتي مشيرا إلى استثمار مبلغ آخر خلال الفترة المقبلة بنحو 30 مليون يورو.