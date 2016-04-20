البياري لـ"العربية": STC تتوسع بخدمات الأعمال

وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC الدكتور خالد البياري، نمو قطاع الأعمال بـ17% بالربع الأول من 2016، بأنه يأتي تتويجا لاستراتيجية بدأتها STC منذ سنتين في تعزيز خدمات البيانات والخدمات السحابية.

وأشار البياري في مقابلة مع قناة "العربية" إلى نمو بمعدل يفوق 10% في الأرباع الخمسة الماضية، في خدمات قطاع الأعمال بالنسبة لجميع شركات قطاع الاتصالات.

وبشأن قرار خفض تكلفة مكالمات التجوال بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال البياري: إن الأهم في قطاع الاتصالات هو الحفاظ على بيئة تحفيزية لمواصلة ضخ الاستثمارات في هذا القطاع.

وأقر بأن قرار خفض تكلفة المكالمات بين الشبكات بمعدل 70% في السعودية سيكون له تأثير على شركات الاتصالات، متسائلا عن جدوى خفض كلفة المكالمات الصوتية في حين يركز المستهلك والمستخدم بشكل أكبر على خدمات البيانات، وهي التي تتطلب استثمارات كبيرة في المستقبل.

وأشار إلى نمو جيد للشركتين التابعتين في أسواق البحرين والكويت اللتين كان النمو فيهما جيدا وتحسنت أعمالهما بصورة جيدة وهي التي تدخل ضمن القوائم المالية المجمعة لـ STC.

وعن توثيق البيانات بالبصمة، قال البياري إن تأثير توثيق بيانات العملاء عبر بصمة الإصبع، كان له بطبيعة الحال تأثير ليس بسيطا لأن كل عميل مطالب بمراجعة مكاتب الشركة والموزعين، وبالتالي الطاقة الاستيعابية توجه جزء منها إلى خدمة تحديث البصمة على حساب المبيعات.

وتراجعت أرباح الاتصالات السعودية 5% بالربع الأول إلى 2.3 مليار ريال لتأتي دون متوسط التوقعات، في حين لايزال قطاع الأفراد يمثل النمو الأكبر في أعمال الاتصالات السعودية.