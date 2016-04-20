الخضري: أكثر من 300 مليون ريال تكلفة مبادرات التوطين

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري" فواز الخضري، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن مبادرات التوطين التي طرحت خفضت أرباح الشركة أكثر من 300 مليون ريال خلال الـ3 أو الـ4 سنوات الماضية.

وأضاف الخضري "أكثر هذه المشاريع ما أخذت في الحسبان وقت تسعيرها تكلفة المبادرات المتعلقة بالتوطين وانخفاض ربحية الشركة يعود بشكل أساسي إلى هذه المبادرات".

وتراجعت أرباح شركة "أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري" بنسبة 71%، في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي إلى 4 ملايين ريال.

وحول طلبات التعويض من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" قال الخضري "تقدمنا بـ68 مليون ريال لهدف عن المشاريع التي أنجزناها والتي قيد الإنجاز، والرقم المعلن عنه حتى الآن هو 68 مليون ريال وهو في تصاعد مستمر".

وأشار فواز الخضري إلى أن سياسة التوزيع باقية كما هي إلا أن قطاع المقاولات في كل دول الخليج يواجه تحديات متعلقة بالسيولة ولهذا قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أسهم منحة.

وجاءت الأرباح أفصل من التوقعات التي أشارت إلى خسائر قدرها 10 ملايين ريال.

وارتفعت أرباح الشركة بالمقارنة بالربع الأخير من العام الماضي الذي تكبدت فيه الشركة خسائر قدرها مليون ريال.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، على المساهمين.

وفسرت الشركة تراجع الأرباح نتيجة انخفاض الإيرادات بنسبة 16%، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إنجاز مشاريع البناء.

من ناحية أخرى، تسلمت الشركة 9 ملايين ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية، من طلبات التعويض عن المقابل المالي لرخص العمل، مما ساهم في تحييد الخسائر.