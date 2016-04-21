زين: مفاوضات جدولة قرض بـ2.25 مليار ريال تسير بشكل جيد

قال الرئيس التنفيذي لشركة زين للاتصالات السعودية، حسان قبّاني، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن المفاوضات جارية مع البنوك لإعادة جدولة القرض المستحق في يونيو بقيمة 2.25 مليار ريال.

وأضاف قبّاني أن الهدف من إعادة جدولة القرض هو الحصول على شروط أفضل.

وأشار قبّاني إلى قيام شركة زين باتخاذ مخصصات لمطالبات مصلحة الزكاة بما يتوافق مع اعتراض الشركة.

وقلصت "زين السعودية" خسائرها في الربع الأول من العام الحالي بحوالي 3%، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 250 مليون ريال.

وجاءت هذه النتائج أسوأ من متوسط التوقعات بتسجيل خسائر بـ234 مليون ريال.

كذلك تقلصت الخسائر الفصلية بنسبة 14% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضحت زين أن تقليص الخسائر نتيجة لارتفاع الإيرادات الفعلية بنسبة 7%، لتتجاوز 1.7 مليار ريال، وهي الأعلى منذ تأسيس الشركة، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة.