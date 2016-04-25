طرح "أرامكو" السعودية يتصدر اكتتابات القرن

أعلن الأمير محمد بن سلمان أن طرح شركة "أرامكو" السعودية في سوق الأسهم سيشكل مرحلة أولى فقط، تتبعها عمليات طرح لاحقة لشركات تابعة للشركة الأم القابضة، حيث ستكون المرحلة الأولى ضخمة بكل المقاييس، إذ سيشكل الطرح العام لأرامكو أكبر طرح في التاريخ.

وتعد شركة "أرامكو" فريدة من نوعها، حيث تملك احتياطيات تفوق 260 مليار برميل من النفط الخام، أي ما يشكل 18 ضعفاً لاحتياطيات شركة "إكسون موبيل"، الشركة النفطية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، و18% من الاحتياطيات المؤكدة عالمياً، فيما يصل إنتاج الشركة إلى 10 ملايين برميل يوميا، وهي قادرة على رفع هذا الإنتاج خلال أشهر إلى 12.5 مليون برميل يوميا، ما يشكل 10% من إجمالي الإنتاج العالمي.

وبحسب تصريحات الأمير محمد بن سلمان، سيتم طرح أقل من 5% من الشركة الأم قبل عام 2019.

وتفاوتت التقييمات بشكل كبير لهذا الطرح، فبعضها تحدث عن قيمة تريليون دولار، فيما وصلت تقييمات أخرى إلى 10 تريليونات دولار.

وإذا اعتبرنا أن قيمة "أرامكو" ستكون عند حدود التريليوني دولار، فذلك يعني هوة شاسعة بينها وبين الشركات العالمية العملاقة في قطاع النفط والطاقة، إذا ما علمنا أن القيمة المؤسساتية لإكسون موبيل عند 350 مليار دولار، تليها شركة شل بـ220 مليار دولار، ثم شيفرون بـ207 مليارات دولار، وتوتال بـ140 مليار دولار.