اقتصاديون للعربية: طرح أرامكو سيحدث طفرة بسوق السعودية

اعتبر اقتصاديون أن طرح نسبة أقل من 5% من شركة أرامكو السعودية، في أسواق المال، سيكون بمثابة طفرة تقفز بقيمة سوق الأسهم السعودية التي تربو حاليا على 400 مليار دولار، في حين سيكون الطرح في مراحله الأولية بقيمة تقديرية تزيد على 100 مليار دولار.

جاء ذلك في نقاش الخبراء المشاركين في حلقة على قناة "العربية" من الرياض، للحديث عن رؤية "السعودية 2030" والتي أقرها مجلس الوزراء اليوم وكشف جوانب من تفاصيلها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أول مقابلة تلفزيونية له أجراها الزميل تركي الدخيل.

وبحسب الخبراء في الجلسة التي أدارتها الزميلة نادين هاني، يتوقع أن تزيد القيمة الإجمالية التقديرية لشركة "أرامكو" على 2.6 تريليون دولار، لكن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يرى فيها "قيمة أكبر من ذلك بكثير" من خلال إعادة هيكلتها وأخذ كل الأصول والأنشطة والقيمة المستقبلية المرتبطة بها في عملية التقييم.

وقال خبير التجارة الدولية د. فواز العلمي إن "أرامكو" التي ظلت الصندوق الأسود في اقتصاد المملكة، يعلن اليوم ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، البدء بتحويلها إلى مجموعة قابضة تخضع لمعايير الاستثمار والشفافية والحوكمة، واصفا هذا الطرح بأنه "غير مسبوق ومهم جدا في أحداث أكبر نقلة في مفهوم الاستثمار والحكومة في اقتصاد السعودية".

من ناحيته، وصف رئيس مركز جواثا للاستشارات د.إحسان بوحليقة "زوبعة" الحديث حول بيع جزء من أرامكو، بأنها "مشاغبات لا معنى لها"، مؤكدا أن أرامكو تاريخيا كانت تملك فقط حق امتياز استغلال النفط، وذلك حتى العام 1980 عندما تحولت إلى شركة مملوكة للدولة.

وقال بوحليقة: "حتى لو اشترى المستثمرون الأجانب كامل الحصة المطروحة بعد سنوات، فسيكون 95% من الشركة مملوكة للسعودية".

بدوره، قال د. فواز العلمي، إن "الاحتياطيات وضعت ضمن الدراسة لتثمين أرامكو ولكن لن تباع هذه الاحتياطيات، وهي تمثل القيمة المستقبلية للشركة والتي وضعت وقدرت في حدودها الدنيا، وسنرى هذه الأشياء في المستقبل التي ستنشرها أرامكو عندما تتحول إلى شركة".

وتوقع بوحليقة أن تجري عملية طرح حصة من شركة أرامكو، قدرا كبيرا من الشفافية والحوكمة المطبقة وفق معايير هيئة السوق المالية السعودية، وقال: "سيكون أكبر طرح في السعودية، وفي عدد من دول العالم، وهناك غرفة معلومات للإجابة عن الأسئلة" لأن الطرح سيجذب اهتمام العالم.